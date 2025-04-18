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Рублевые ликвидные активы банков в марте выросли на значительные 1,9 трлн рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В марте объем рублевых ликвидных активов банков вырос на значительные 1,9 трлн рублей (+8%) - до 26,1 трлн рублей, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

В марте эти активы выросли из-за высвобождения из пула клиринговых сертификатов участия (КСУ) бумаг на сумму около 1 трлн рублей (в основном ОФЗ) в результате закрытия сделок биржевого репо, замещения репо с Банком России на кредиты (около 0,5 трлн рублей), расширения ломбардного списка (+0,2 трлн рублей).

Кроме того, на рост бумаг в структуре незаложенного рыночного обеспечения (примерно на 0,3 трлн рублей) повлияло закрытие сделок репо с Федеральным казначейством (часть которых была заключена с использованием КСУ). В целом на объем ликвидных активов такие операции оказали нейтральный эффект.

Уровень покрытия ликвидными активами средств клиентов в марте вырос на 2 процентных пункта - до 23%.

Объем вложений банков в долговые ценные бумаги в марте сократился на 300 млрд рублей (-1,2%) - до 25 трлн рублей. Вложения в ОФЗ сократились на 100 млрд рублей, портфель корпоративных бумаг снизился на 200 млрд рублей. Банки в марте продали другим участникам рынка ОФЗ на 300 млрд рублей, выкупили новые выпуски на 200 млрд рублей. На аукционах Минфина доля участия банков в марте составила 43%. При этом ранее ЦБ сообщал, что доля покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми кредитными организациями в марте составила 32,4% (в феврале была 47,1%).

Минфин ОФЗ Банк России ЦБ РФ Федеральное казначейство
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