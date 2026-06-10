Путин поручил усилить безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую и иную безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры.

"К сожалению, можем констатировать то, что наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить антитеррористическую безопасность, вообще безопасность в целом во всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Прошу оперативно провести соответствующую работу", - подчеркнул он.

Путин отметил, что в период летних каникул необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. "Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью", - сказал он.

"Мы каждый год, каждое лето обращаемся к вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. Прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание", - добавил глава государства.