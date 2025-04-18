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Ростехнадзор в присутствии экспертов МАГАТЭ проверил оборудование двух энергоблоков ЗАЭС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Ростехнадзора в присутствии инспекторов МАГАТЭ проверили оборудование турбинного отделения энергоблоков №3 и №4 Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила ЗАЭС.

"Проведен мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения энергоблока №3, 4 на ЗАЭС в присутствии экспертов МАГАТЭ. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

В сообщении подчеркивается, что безопасность эксплуатации ЗАЭС полностью обеспечена, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает природных значений.

В конце марта сообщалось, что специалисты Ростехнадзора и МАГАТЭ проверили оборудование в реакторном отделении энергоблока №4 на ЗАЭС. Влияющих на безопасность нарушений также не было выявлено.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Ростехнадзор Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ
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