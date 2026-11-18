Что произошло за день: среда, 18 ноября

Сообщения о грядущих трехсторонних переговорах в Китае и встрече Путина и Трампа, отказ Чехии пустить российских хоккеистов на ЧМ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидеры России, США и Китая будут сами определять продолжительность трехсторонней встречи в четверг, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В среду они обменялись рукопожатием и перекинулись парой фраз на церемонии совместного фотографирования перед приемом в честь глав делегаций саммита АТЭС.

- Двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа планируется в четверг после пленарного заседания саммита АТЭС. Больших делегаций на переговорах не будет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

- Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в среду обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки.

- Инфляция в РФ уже в 2026 году могла бы достичь цели "вблизи 4%", если бы не ситуация с топливом, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

- Госдума приняла закон, позволяющий ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов.

- Пассажирские автобусы из Крыма в другие регионы России и Белоруссию возобновят движение с 19 ноября.

- Чехия не пустит российских хоккеистов на Чемпионат мира.

- Сборную России по футболу не включили в жеребьевку отбора на Евро-2028.

- Светлана Абрамова ушла с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике.