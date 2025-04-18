Путин обсудил с членами СБ борьбу с вовлечением молодежи в противоправную деятельность

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ рассмотрел вопрос о противодействии попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность.

"Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в противоправную деятельность. Я думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно: это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений молодёжной политики", - сказал Путин в начале совещания.