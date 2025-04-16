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Банк России прогнозирует сбор зерна в 2025 году выше прошлогоднего

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году урожай зерна ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет, сообщается в обзоре Банка России "Региональная экономика".

"По оценкам ГУ Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет", - говорится в документе. Конкретные оценки не приводятся.

В 2024 году Россия собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Согласно докладу, прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн до 132,4 млн тонн зерна, в том числе 78,5-86,5 млн тонн пшеницы.

Благоприятные агроклиматические условия весной позволили в ряде южных регионов начать весеннюю посевную кампанию раньше срока. В начале апреля в центре и Поволжье работы были приостановлены из-за выпавшего снега. При этом дожди на юге наполнили влагой почву, что в итоге может положительно отразиться на урожае, говорится в документе.

Яровой сев планируется на большей площади, чем в предыдущем году. Это в основном будет обеспечено за счет масличных культур. "Аграрии отмечают, что перераспределение площадей в пользу масличных связано с более высокой рентабельностью их выращивания и увеличением мощностей по переработке, в том числе из-за роста спроса со стороны стран Азии. Посевы под зерновые, сахарную свеклу, картофель и овощи останутся вблизи уровней прошлого года", - говорится в докладе.

По данным Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь должна составить порядка 84 млн га, что примерно на 1 млн га больше, чем в прошлом году. В том числе 20 млн га занимают озимые.

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