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Иноагентами признаны "Мари Говори" и Ирина Баблоян

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами четырех человек.

Это журналистка Ирина Баблоян, блогер Мария Чистякова (Мари Говори), экономический обозреватель Вячеслав Ширяев и блогер Александр Шпак.

Всем им вменяют участие в создании и распространении контента иностранных агентов и распространение фейков о решениях и политике российских властей. Все они сейчас живут не в России.

Ирина Баблоян, по данным Минюста, также участвовала в распространении контента нежелательных для России организаций, в распространении фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии и выступала против СВО.

Вячеслав Ширяев также распространял фейки, направленные на формирование негативного имиджа ВС России, а еще "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами", сказано в пресс-релизе.

Шпаку также вменили, что он выступал против СВО и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных.

Минюст Вячеслав Ширяев Александр Шпак Ирина Баблоян Мари Говори
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