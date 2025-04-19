Поиск

Минобороны РФ передана партия бомбардировщиков Су-34

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщил "Ростех".

"Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

Как заявил глава ОАК Вадим Бадеха, чьи слова привели в "Ростехе", авиазаводы за два года увеличили выпуск этих самолетов более чем в два раза.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.

Минобороны РФ Су-34 Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Июньская жара сохранится в Москве ближайшие несколько дней

Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Разлив мазута в Керченском проливе

Туристов предупредили о возможных задержках в возврате средств за отели Анапы

В "Роскосмосе" подтвердили смену руководства РКК "Энергия"

Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии РФ

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе395 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6217 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });