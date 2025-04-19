Минобороны РФ передана партия бомбардировщиков Су-34

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщил "Ростех".

"Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

Как заявил глава ОАК Вадим Бадеха, чьи слова привели в "Ростехе", авиазаводы за два года увеличили выпуск этих самолетов более чем в два раза.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.