Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Пасхальное перемирие, оперштаб Кубани о пригодных для отдыха пляжах и начало выпуска Lada Iskra в Тольятти

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО. Он подчеркнул, что Москва ждет от Киева ответных действий по перемирию, но войска РФ должны быть готовы ответить и на агрессивные действия, если они последуют. Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Перемирие вступило в силу, командующим группировок войск в зоне СВО переданы указания о прекращении огня.

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 246 на 246. В качестве жеста доброй воли Украине передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих.

- Ряд пляжей в границах Темрюкского района Краснодарского края будут доступны для отдыха в курортный сезон, сообщает оперштаб Кубани. Там констатировали, что на территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи.

- "АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в Тольятти. Дата приурочена к 55-летию с начала выпуска "копейки" (ВАЗ-2101 "Жигули"). Продажи Lada Iskra предполагается начать с 20 июля.

- План урегулирования украинского конфликта, представленный США, не включает участие Вашингтона в обеспечении безопасности Украины, сообщает The Washington Post. Украина, как считает издание, в этом случае будет вынуждена полагаться на собственные силы и помощь со стороны Европы.

- "Аэрофлот" опроверг сообщение о выкате самолета за полосу в Кемерове. В авиакомпании подчеркнули, что после штатной посадки самолет пересек торцевую разметку взлетно-посадочной полосы, но за ее пределы не выкатился.