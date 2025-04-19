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Более 130 км берега в Темрюкском районе Кубани доступны для купания

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ряд пляжей в границах Темрюкского района Краснодарского края будут доступны для отдыха в курортный сезон, сообщает оперштаб Кубани в субботу.

В РоссииПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияЧитать подробнее

"На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе это далеко не так. (...) В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега. Это, например, пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района", - говорится в сообщении.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что девять пляжей Темрюкского района и 141 пляж Анапы недоступны для купания. При этом в этой зоне качество питьевой воды, воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без купания в море.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 19 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Темрюкский район Тамань Анапа Азовское море
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