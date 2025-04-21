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"Рособоронэкспорт" откроет в Перу сервисный центр по обслуживанию вертолетов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет обсуждать сертификацию и ввод в эксплуатацию в Перу построенного сервисного центра по ремонту вертолетов марки "Ми", сообщил через пресс-службу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Одна из главных тем для обсуждения - сертификация и ввод в эксплуатацию сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов марки "Ми" в Перу. Этот инфраструктурный объект, построенный по контракту "Рособоронэкспорта", откроется в краткосрочной перспективе и сможет обеспечивать поддержание летной годности вертолетов российского производства из всех стран Латинской Америки, эксплуатирующих нашу технику", - отметил он.

Компания покажет российскую оборонную продукцию на Международной выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме.

"Перу - давний и надежный партнер "Рособоронэкспорта" в Латиноамериканском регионе. В этой стране успешно эксплуатируется авиационная, вертолетная, бронетанковая техника, противотанковые комплексы и средства ПВО производства России. В ходе SITDEF PERU 2025 мы рассчитываем укрепить связи между нашими странами, обсудить текущие и перспективные совместные проекты, представить современные образцы российского вооружения, а также оборудование и технику для ликвидации последствий стихийных бедствий", - отметил Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что будут показаны авиационные комплексы, беспилотники, бронетехника, патрульные и малые ракетные корабли и другая техника.

"Рособоронэкспорт" на SITDEF PERU 2025 продолжит консультации с партнерами из Латинской Америки по проектам технологического сотрудничества, которые были инициированы в ходе завершившейся недавно в Бразилии выставки LAAD 2025. Обсудим совместное и лицензионное производство на территории стран региона российского стрелкового оружия, техники для сухопутных войск, средств ПВО, БПЛА и радиоэлектронных средств борьбы с БПЛА", - сказал глава компании.

Александр Михеев Рособоронэкспорт Перу Лима SITDEF PERU
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