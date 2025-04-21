Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы. Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы признал виновным Михаила Хачатуряна - отца троих сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Вместе с тем, согласно постановлению, суд установил вину Хачатуряна по предъявленному ему обвинению, в том числе в насилии в отношении несовершеннолетних, повлекшем тяжкие последствия (п. "а, б" ч. 3 ст. 132 УК РФ) и незаконном изготовлении порнографических материалов (п. "Б" ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин после процесса заявил, что защита рассчитывает на переквалификацию действий девушек по их делу или его прекращение.

"Теперь решение за Следственным комитетом. Сегодняшнее решение суда станет, после вступления в силу, доказательством их невиновности. Теперь понятно, что они действовали в состоянии самообороны", - сказал Пакулин журналистам.

Представителя Михаила Хачатуряна заявили, что обжалуют постановление, поскольку настаивают на его невиновности.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были арестованы дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем ее дело было выделено в отдельное производство.

В 2021 году оба дела в отношении сестер - в отношении старших и выделенное в отношении младшей - после принятия к производству были возвращены московскими судами в прокуратуру.

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.