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Гражданин России получил в Екатеринбурге 12 лет колонии за перевод денег для ВСУ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России Евгения Вараксина, который с территории Польши перевел деньги в пользу ВСУ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ему также назначено ограничение свободы на полтора года после освобождения и штраф в 300 тысяч рублей.

"Установлено и документально подтверждено, что (гражданин - ИФ) в апреле 2022 года, проживая на территории Республики Польша, оказал финансовую помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, обвиняемый перевел деньги международной организации, которые направлялись на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, предметов тактической медицины.

Его действия выявило управление ФСБ по Свердловской области. Вараксину вменили статью 275 УК (государственная измена).

Польша ФСБ Екатеринбург ВСУ Свердловская область Евгений Вараксин
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