Поиск

Подписан закон об обеспечении безопасности зрелищных мероприятий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия, сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что объект или территория, не соответствующие требованиям по безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для этих целей.

К полномочиям органов госвласти субъектов РФ в области культуры закон относит информирование органов внутренних дел и других заинтересованных учреждений о тематике зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве их посетителей, мерах по организации обеспечения общественного порядка и безопасности. Это необходимо сделать в срок не позднее чем за 10 дней до дня их проведения "либо незамедлительно в случае получения в более короткий срок информации о проведении зрелищного мероприятия, или об изменении его тематики, места, даты и времени его проведения, или о его отмене". Аналогичными полномочиями предлагается наделить и органы местного самоуправления городского поселения, муниципального района, а также муниципального округа, городского округа в области культуры.

В РоссииСенаторы одобрили закон об обеспечении безопасности зрелищных мероприятийЧитать подробнее

Порядок и случаи информирования будут определяться утвержденными правительством РФ правилами.

В законе дается определение организатора зрелищного мероприятия, это - "физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, взявшие на себя обязательство по организации и проведению зрелищного мероприятия, в том числе осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение зрелищного мероприятия".

Согласно закону, организатор зрелищного мероприятия заблаговременно уведомляет в порядке и форме, которые определяются правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, соответствующие орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления о тематике зрелищного мероприятия, объекте и территории, на которых планируется проведение зрелищного мероприятия, собственнике (правообладателе) таких объекта и территории, дате и времени проведения зрелищного мероприятия, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

Он также незамедлительно информирует указанные органы об изменении тематики зрелищного мероприятия, места, даты, времени его проведения, планируемого количества посетителей зрелищного мероприятия, а также об отмене, о замене или переносе зрелищного мероприятия, предусматривает закон.

Перечень категорий зрелищных мероприятий, при проведении которых не требуется уведомление органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, определяется правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, также указывается в законе.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

В Москве удовлетворены заявлениями США о том, что Украина не вступит в НАТО

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Путин поручил рассмотреть вопрос создания суперкомпьютерного центра

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров
Военная операция на Украине

Российские военные продолжили проведение СВО после окончания перемирия

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне85 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });