Подписан закон об обеспечении безопасности зрелищных мероприятий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия, сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что объект или территория, не соответствующие требованиям по безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для этих целей.

К полномочиям органов госвласти субъектов РФ в области культуры закон относит информирование органов внутренних дел и других заинтересованных учреждений о тематике зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве их посетителей, мерах по организации обеспечения общественного порядка и безопасности. Это необходимо сделать в срок не позднее чем за 10 дней до дня их проведения "либо незамедлительно в случае получения в более короткий срок информации о проведении зрелищного мероприятия, или об изменении его тематики, места, даты и времени его проведения, или о его отмене". Аналогичными полномочиями предлагается наделить и органы местного самоуправления городского поселения, муниципального района, а также муниципального округа, городского округа в области культуры.

Порядок и случаи информирования будут определяться утвержденными правительством РФ правилами.

В законе дается определение организатора зрелищного мероприятия, это - "физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, взявшие на себя обязательство по организации и проведению зрелищного мероприятия, в том числе осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение зрелищного мероприятия".

Согласно закону, организатор зрелищного мероприятия заблаговременно уведомляет в порядке и форме, которые определяются правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, соответствующие орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления о тематике зрелищного мероприятия, объекте и территории, на которых планируется проведение зрелищного мероприятия, собственнике (правообладателе) таких объекта и территории, дате и времени проведения зрелищного мероприятия, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

Он также незамедлительно информирует указанные органы об изменении тематики зрелищного мероприятия, места, даты, времени его проведения, планируемого количества посетителей зрелищного мероприятия, а также об отмене, о замене или переносе зрелищного мероприятия, предусматривает закон.

Перечень категорий зрелищных мероприятий, при проведении которых не требуется уведомление органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, определяется правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, также указывается в законе.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.