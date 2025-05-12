Нарезку одномандатных округов для выборов в Госдуму предложено уточнять в два раза чаще

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в одобрил к принятию поправку об изменении периодичности уточнения схемы одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы.

"Уточняется периодичность утверждения схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму. Сейчас она утверждается раз в 10 лет, но с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах, с чем мы столкнулись, предлагается сократить этот срок - раз в пять лет", - сказал заместитель председателя комитета, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

По его словам, одной из поправок уточняется также порядок проведения фото- и видеосъемки на участках в воинских частях.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта № 840518-8, уточняющего положения избирательного законодательства. В первом чтении он был принят 1 апреля.

Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов.

Законопроект также предусматривает возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 году.

Кроме того, законопроект предусматривает, что граждане России, проживающие за рубежом, на выборах в Госдуму смогут голосовать только по партийным спискам и не смогут голосовать по одномандатным округам. Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Законопроект закрепляет возможность для представителей избирательных комиссий и Минюста (его территориальных органов) беспрепятственно осуществлять фотосъемку и видеозапись мероприятий по выдвижению кандидатов, проводимых политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями.

Предлагается также установить запрет на внесение пожертвований политическим партиям от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Законопроект, автором которого наряду с группой депутатов и сенаторов выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, внесен в Госдуму 13 февраля.