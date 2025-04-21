Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось после временной приостановки в понедельник вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Перерыв продлился 15 минут. Причины не уточняются.

Ранее сообщалось о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту после временного закрытия.