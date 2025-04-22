Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Лидируют бумаги ПИКа

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник сохранил оптимистичный настрой на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне стабилизации нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $66,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,4% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+2,1%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2935,22 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составляет 80,7597 руб. (-37,74 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg.

"Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал призыв к полному прекращению огня, сообщили в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр подтвердил твердую поддержку Украины. Он сообщил, что Великобритания поддерживает призыв Украины к России взять на себя обязательства по полному прекращению огня", - говорится в сообщении канцелярии.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, рынок акций РФ с начала недели продолжил подъем, инвесторы рассчитывают на дальнейший прогресс в переговорах по Украине. В то же время сдерживающим фактором выступило ухудшение внешнего фона - накануне снизились индексы в США, подешевела нефть.

С технической точки зрения индекс МосБиржи смог закрепиться выше сильного сопротивления 2880 пунктов. В позитивном сценарии это открывает дорогу для роста к отметке 3000 пунктов, считает Кауфман.

В США индексы акций накануне упали на 2,4-2,6% после пасхальных выходных из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах.

Финансовые рынки остаются в напряжении в связи с торговой войной, начатой президентом США Трампом. Настрой трейдеров также ухудшился после новых нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых участниками рынка как угрозу независимости американского ЦБ.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

На этой неделе трейдеры ждут публикации квартальных отчетов рядом крупных компаний, включая Tesla, Alphabet, IBM, Boeing. Эксперты быстро ухудшают прогнозы прибылей американских компаний в связи с риском существенного спада в экономике США, отмечает аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Компании сталкиваются с наибольшей неопределенностью со времен начала пандемии коронавируса, - говорится в обзоре Уилсона. - Это вызывает пересмотр прогнозов прибылей".

Экономическая активность в Штатах может упасть этим летом, предупредил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, в настоящее время деловая активность, вероятно, является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены подросли в рамках коррекции после снижения накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве во вторник составила $66,59 за баррель (+0,5%), июньская цена WTI - $63,43 за баррель (+1%).

Накануне нефть Brent опускалась ниже $66 за баррель из-за обеспокоенности трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снизили опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока