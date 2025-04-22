Северный флот отрабатывает на учениях атаку подлодки противника в Баренцевом море

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Юнга", "Брест" и "Снежногорск" приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море, сообщил во вторник Северный флот.

"Группа выполнит поиск подводной лодки условного противника, роль которого исполнит экипаж одной из подводных лодок Северного флота", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, "противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника".