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Глава Минсельхоза РФ подтвердила сбор зерна в 2024 г. в 129,8 млн т

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подтвердила сбор зерновых и зернобобовых культур в 2024 году в 129,8 млн тонн.

"Произвели по прошлому году 129,8 млн тонн, пятый урожай в истории страны", - заявила Лут на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России" во вторник.

При этом она отметила, что такой урожай был достигнут на фоне неблагоприятных погодных условий.

"Помните, какая была погода в прошлом году? Она была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную. Но тем не менее мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и прокормить еще 160 стран нашего мира", - сказала она.

Как сообщалось, этот показатель включает данные по новым регионам.

По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 млн тонн (144,9 млн тонн в 2023 году), в том числе 82,6 млн тонн пшеницы (92,8 млн тонн)

Оксана Лут Росстат Минсельхоз РФ
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