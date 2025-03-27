Минсельхоз сообщил, что сбор зерна в РФ в 2024 году составил 129,8 млн т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2024 году составил 129,8 млн тонн, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на круглом столе в Совете Федерации в четверг со ссылкой на данные Росстата.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, (в прошлом году - ИФ) собрали неплохой урожай, пятый за всю историю страны, почти 130 млн тонн - 129,8 млн тонн, по последним данным Росстата", - сказал замминистра.

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