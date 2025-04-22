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Султан Омана заявил об интересе к сотрудничеству с РФ в энергетике, сельском хозяйстве и торговле

Султан Омана заявил об интересе к сотрудничеству с РФ в энергетике, сельском хозяйстве и торговле
Президент РФ Владимир Путин и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи
Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Оман заинтересован в сотрудничестве с Россией в сферах энергетики, сельского хозяйства, торговли, а также в привлечении взаимных инвестиций, заявил султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

"Мы очень заинтересованы в развитии этих контактов, есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это - энергетика, сельское хозяйство и торговля. Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции", - сказал он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Москве.

Султан Омана отметил, что оманское инвестиционное управление активно работает с рядом российских структур и ведомств. "Считаю, что мы с вами должны поддерживать этот настрой. Я очень благодарен всем российским официальным лицам, которые в последние два-три года посетили Маскат", - подчеркнул Хайсам бен Тарек Аль Саид.

"Я очень бы хотел, чтобы и их оманские визави посещали почаще Москву и другие города России", - добавил он.

По словам султана Омана, отношения с Россией являются крепкими и прочными. "Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили превилигированный характер, полезный, в интересах народов наших стран", - подчеркнул он.

Российские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с Оманом в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая двусторонние переговоры во вторник.

"В области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги. Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом. В ходе переговоров сегодня, а я знаю, что утром у вас должны были состояться встречи с представителями нашего бизнеса - в ходе переговоров мы так или иначе затронем все эти вопросы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что среди прочего в повестке - развитие диалога в формате ОПЕК+, координация усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке, реализация перспективных совместных проектов в энергетике.

Также отмечалось, что "компания "ЛУКОЙЛ" сотрудничает с оманской стороной по поставкам нефти и нефтепродуктов".


Оман РФ Хайсам бен Тарек Аль Саид Владимир Путин
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