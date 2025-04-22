Хорошими отношения Москвы и Тегерана считают 28% россиян

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (28%) оценивают нынешнее состояние российско-иранских отношений как хорошее, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Нормальным и удовлетворительным отношения между Москвой и Тегераном называют 26% респондентов, а сограждан, придерживающихся мнения, что уровень двусторонних отношений далёк от удовлетворительного, оказалось в пять раз меньше (5%), показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, 41% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Согласно опросу, почти каждый третий (32%) предпочёл бы более тесное сближение между Москвой и Тегераном; более трети (37%) считают, что отношения достаточно поддерживать на нынешнем уровне. Менее близкие двусторонние отношения были бы предпочтительны для 6% опрошенных. Каждый четвёртый (25%) затрудняется определиться со своей точкой зрения.

Опрос проведён 4-6 апреля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населённых пунктах в 51 регионе РФ.