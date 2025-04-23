Прощание с Зурабом Церетели пройдет в Москве храме Христа Спасителя

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором и монументалистом Зурабом Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве.

Церетели скончался на 92-м году жизни во вторник ночью.

Прощание будет проходить с 12 часов до позднего вечера в верхнем храме Христа Спасителя. Затем тело Церетели перевезут в Тбилиси, где 24 и 25 апреля в 14:00 пройдут панихиды в Музее современного искусства.

Похороны состоятся 26 апреля в 14:00 в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. Церетели будет похоронен рядом с супругой.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).