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Внук Зураба Церетели назначен и.о. президента Российской академии художеств

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности президента Российской академии художеств (РАХ) назначен вице-президент Василий Церетели (внук Зураба Церетели), собрание членов РАХ, на котором пройдут выборы, состоится 19 мая, сообщили "Интерфаксу" в академии.

"Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии, на котором пройдут выборы президента", - заявили в пресс-службе РАХ.

Президент РАХ, скульптор и монументалист Зураб Церетели скончался 22 апреля.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

РАХ Зураб Церетели Василий Церетели
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