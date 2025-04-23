Российский АПК снизил зависимость от импорта аминокислот до 50%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российское сельское хозяйство в 2024 году снизило зависимость от импорта аминокислот до 50%. Об этом на Международной конференции "Комбикорма - 2025" сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Показательно, что до 2022 года до 80% аминокислот - важного компонента комбикормов - завозилось из Китая и из стран ЕС. Но в 2024 году запущены первые российские заводы, например завод по производству метионина в Татарстане, что позволило сократить зависимость уже до 50%", - сказал он.

Митин также сообщил, что выпуск премиксов в России составляет 550-600 тысяч тонн в год, что покрывает примерно 70-75% потребности в нем отечественной промышленности. "Более остро стоит вопрос собственного производства витаминов, ферментов и пребиотиков, в том числе и минеральных добавок. Для полной реализации потенциала отрасли необходимо усилить меры поддержки малых хозяйств, повысить эффективность контроля за соблюдением нормативов", - сказал сенатор.

В целом же, по его данным, отечественное производство комбикормов покрывает 90-95% внутренних потребностей животноводства.

Как сообщил на конференции президент Союза комбикормщиков, директор ВНИИ комбикормовой промышленности Валерий Афанасьев, в 2024 году производство комбикормов в стране выросло до 36,4 млн тонн с 34,2 млн тонн в 2023 году. Основную долю в общем выпуске занимают комбикорма для птицеводства (16,9 млн тонн против 16,5 млн тонн в 2023 год) и свиноводства (16,1 млн тонн против 15,2 млн тонн).