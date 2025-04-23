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В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг
Фото: Michael Matthey/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом вносятся изменения и дополнения, (...) направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом вводится терминология и определение различных эзотерических услуг. Под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами в законопроекте понимается деятельность и консультационные услуги, оказываемые организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, называющими себя: алхимик, астролог, аурадиагност, биоэнергетический терапевт, ведьма, духовный наставник, игропрактик, космоэнергет, кристаллотерапевт, маг, медиум, нейрограф, нейрокодировщик, нумеролог, нутрициолог, практик осознанных сновидений, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, специалист по васту, специалист по тантре, специалист по фэншуй, таролог, хилер, хиромант, цифропсихолог (цифровой психолог), чакра-терапевт, чакролог, ченнелер, эзотерический коуч, энергетический очиститель, энергопрактик, эзотерические услуги, энергосессиолог и энерготерапевт с описанием их основного метода воздействия на человека.

"Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений. С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества", - говорится в документе.

Этот законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий, отмечается в записке.

Законопроект внесен председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (фракция КПРФ) и другими.

Госдума
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