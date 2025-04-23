Глава села и еще двое мужчин ранены при обстреле в Белгородской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Село Крюково Борисовского района Белгородской области подверглось воздушной атаке со стороны ВСУ, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины, у двух мужчин - минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. В настоящее время они доставлены в райбольницу. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе в пяти частных домовладениях выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждены два легковых и один грузовой автомобили.