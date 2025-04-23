В результате обстрела белгородского села Крюково погиб человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате обстрела села Крюково Борисовского района погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилета боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал губернатор в Telegram.

Ранее Гладков сообщил, что при воздушной атаке в Крюкове были ранены трое мужчин. Глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник был ранен спину, еще двое получили минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Медики районной больницы оказывают им всю необходимую помощь. В селе в пяти частных домовладениях выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждены два легковых и один грузовой автомобили.