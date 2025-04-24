Аэропорты Жуковский и Калуга (Грабцево) возобновили работу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский и в аэропорту Калуги сняты, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) в 02:39 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что в период действия ограничений один самолет, летевший в Жуковский, ушел на запасной аэродром.

Ранее в ведомстве сообщали о временных ограничениях в двух аэропортах.