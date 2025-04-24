ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Нижегородской области в ходе боя были ликвидированы двое уроженцев Средней Азии, готовивших теракт с использованием БПЛА по заданию украинского куратора.

"В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, "по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона".

"Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём", - сообщили в ЦОС.

В ходе следственных действий на месте происшествия изъято два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

"В телефонах преступников обнаружена переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке диверсионно-террористического акта, а также координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием", - добавили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.