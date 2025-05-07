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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге памяти в Херсонской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании трех уроженцев Украины в Херсонской области, планировавших подрыв самодельной бомбы на митинге памяти в Каховке.

"В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

Задержанные, по информации ФСБ, рассказали, что были завербованы осенью 2024 года "для передачи противнику сведений о дислокации подразделений ВС РФ на территории Херсонской области".

"По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области", - добавили в ФСБ.

В ходе следственных действий у задержанных изъяты четыре самодельные бомбы с поражающими элементами, закамуфлированные под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с СИМ-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

Следственным отделом УФСБ по Херсонской области в их отношении возбуждены: уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - отметили в ФСБ.

ФСБ Украина Херсонская область
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