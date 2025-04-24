В МИД РФ назвали неоправданными удары США по нефтетерминалу в Йемене

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Удары США по нефтяному терминалу в Йемене ничем не оправданы и недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ударов вооруженных сил США по нефтяному терминалу "Рас-Иса" в ночь на 18 апреля. По последним данным, они привели к гибели более 80 и ранению порядка 230 человек. Мы считаем такие действия ничем не оправданными недопустимыми", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

Дипломат напомнила, что ООН выразила обеспокоенность этими атаками, в результате которых погибли, в том числе, пятеро сотрудников гуманитарных миссий, нанесен серьезный урон портовой инфраструктуре, причинен экологический ущерб.

"Российская сторона твердо исходит из необходимости незамедлительного прекращения насилия, призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать любых шагов, чреватых дальнейшей эскалацией и расширением зоны вооруженного противостояния", - отметила Захарова.

Как подчеркнула дипломат, "путь к обеспечению долгосрочной стабилизации в этом районе мира и прочному урегулированию затянувшегося йеменского кризиса лежит через переговоры, нацеленные на выработку приемлемых для всех компромиссных развязок существующих проблем при должном учете законных интересов всех ведущих йеменских политических сил, включая и движение "Ансар Аллах".

"В координации с нашими региональными партнерами, прежде всего, с Саудовской Аравией, ОАЭ, Оманом, Ираном, продолжим энергичные усилия с целью скорейшей нормализации обстановки в Йемене и вокруг него", - сказала Захарова.







