Поиск

В МИД РФ назвали неоправданными удары США по нефтетерминалу в Йемене

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Удары США по нефтяному терминалу в Йемене ничем не оправданы и недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ударов вооруженных сил США по нефтяному терминалу "Рас-Иса" в ночь на 18 апреля. По последним данным, они привели к гибели более 80 и ранению порядка 230 человек. Мы считаем такие действия ничем не оправданными недопустимыми", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

Дипломат напомнила, что ООН выразила обеспокоенность этими атаками, в результате которых погибли, в том числе, пятеро сотрудников гуманитарных миссий, нанесен серьезный урон портовой инфраструктуре, причинен экологический ущерб.

"Российская сторона твердо исходит из необходимости незамедлительного прекращения насилия, призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать любых шагов, чреватых дальнейшей эскалацией и расширением зоны вооруженного противостояния", - отметила Захарова.

Как подчеркнула дипломат, "путь к обеспечению долгосрочной стабилизации в этом районе мира и прочному урегулированию затянувшегося йеменского кризиса лежит через переговоры, нацеленные на выработку приемлемых для всех компромиссных развязок существующих проблем при должном учете законных интересов всех ведущих йеменских политических сил, включая и движение "Ансар Аллах".

"В координации с нашими региональными партнерами, прежде всего, с Саудовской Аравией, ОАЭ, Оманом, Ираном, продолжим энергичные усилия с целью скорейшей нормализации обстановки в Йемене и вокруг него", - сказала Захарова.



МИД РФ Мария Захарова Йемен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Житель Курганской области получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Москва предупредила Токио о последствиях предоставления Киеву кредита с погашением за счет активов РФ

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне95 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });