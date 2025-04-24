Колумбиец приговорен к 9 годам колонии в РФ за участие в боях на стороне Украины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 9 годам колонии строгого режима гражданина Колумбии Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса по делу о наемничестве, сообщает Генпрокуратура РФ в четверг.

Карденас признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"В суде установлено, что в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, с мая по июнь 2024 года, состоя в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Карденас принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в городе Красногоровке ДНР.

"В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие", - отмечают в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в июне 2024 года Карденас был взят в плен военнослужащими РФ.