Поиск

Колумбиец приговорен к 9 годам колонии в РФ за участие в боях на стороне Украины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 9 годам колонии строгого режима гражданина Колумбии Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса по делу о наемничестве, сообщает Генпрокуратура РФ в четверг.

Карденас признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"В суде установлено, что в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, с мая по июнь 2024 года, состоя в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Карденас принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в городе Красногоровке ДНР.

"В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие", - отмечают в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в июне 2024 года Карденас был взят в плен военнослужащими РФ.

Генпрокуратура РФ ДНР Колумбия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Житель Курганской области получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Москва предупредила Токио о последствиях предоставления Киеву кредита с погашением за счет активов РФ

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне96 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });