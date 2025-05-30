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Комитет Думы поддержал без замечаний поправки об изъятии криптовалюты по уголовным делам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал без замечаний правительственный законопроект № 902782-8 о порядке изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение возникающих в ходе правоприменительной практике проблем, связанных с изъятием цифровой валюты и обеспечением ее сохранности, комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - говорится в отзыве комитета, который является профильным для этого законопроекта.

Первое чтение законопроекта намечено на 11 июня, поправки ко второму чтению принимаются до 15 июня.

Ранее в заключении думского комитета по финансовому рынку говорилось о необходимости проработать механизм денежной оценки криптовалюты при изъятии в рамках уголовных дел. Комитет напоминал, что в случае невозможности изъять криптовалюту и необходимости конфисковать ее денежный эквивалент, как это предусмотрено статьей 104.2 УК, отсутствует понятный механизм оценки ее стоимости. Согласно статье 104.2 УК, если имущество, подлежащее конфискации, невозможно изъять (например, оно утрачено или использовано), суд может назначить конфискацию денежной суммы, равной его стоимости.

Правительство внесло в палату этот законопроект в конце апреля.

Он предлагает признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, установить правила ареста и изъятия криптовалюты в рамках следственных действий. В протоколе должны быть указаны вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство.

Правительство Госдума
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