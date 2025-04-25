Сухум и Москва ратифицировали соглашение о двойном гражданстве

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Протокол об обмене грамотами, ратифицирующими соглашение между Сухумом и Москвой по вопросу урегулирования проблемы двойного гражданства, подписали глава МИД Абхазии Олег Барциц и посол России в республике Михаил Шурлагин, сообщает пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Оно направлено на урегулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и РФ, а также включает в себя положения об упрощённом порядке получения российского гражданства гражданами Абхазии.

Документ закрепляет право граждан одной стороны без отказа от имеющегося гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны.

В соответствии с соглашением, лицо, состоящее в гражданстве обеих стран, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно постоянно проживает, если иное не предусмотрено законодательством одной из сторон или международными договорами, действующими в отношении между сторонами.

Документ действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить его действие.