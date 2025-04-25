Сев яровых культур в РФ проведен на 10,5 млн га и опережает темпы прошлого года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сев яровых культур в РФ к настоящему времени проведен на 10,5 млн га, что на 1,3 млн га больше, чем годом ранее.

Как сообщает Минсельхоз, полевые работы ведут аграрии 56 регионов.

В частности, яровые зерновые культуры посеяны на 6,3 млн га (в 2024 году - 4,8 млн га), в том числе яровая пшеница - на 1,7 млн га, ячмень - на 2,3 млн га, кукуруза - на 0,6 млн га. Рис посеян на 14,1 тыс. га, масличные культуры - на 2,2 млн га, сахарная свекла - на 0,8 млн га, овощи - на 52,1 тыс. га. Картофель посажен на 49,1 тыс. га.

Аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, подчеркивает ведомство.

Минсельхоз напомнил, что в этом году общая посевная площадь будет увеличена на 1 млн га и составит порядка 84 млн га. В том числе почти 20 млн га отведены под озимые культуры.