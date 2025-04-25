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Что произошло за день: пятница, 25 апреля

Убийство замначальника главка Генштаба ВС РФ, встреча Путина и Уиткоффа, заявления Трампа по урегулированию, решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Разговор продлился три часа. Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины.

- Замначальника главка Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик был убит в пятницу в подмосковной Балашихе. Взрывное устройство сработало в автомобиле, когда он проходил рядом. Возбуждено уголовное дело. В МИД РФ заявили об основаниях полагать, что к убийству причастен Киев.

- Трамп заявил, что Крым останется с Россией по итогам урегулирования на Украине. Президент США также считает, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

- ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21% - четвертый раз подряд. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Разворот к снижению годовой инфляции ожидается в мае, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Музыкант Василий Гончаров (Вася Обломов) внесен в реестр иноагентов.

- В московском метро на фиолетовой ветке за день произошло два сбоя, один из них - на участке от станции "Спартак" до "Баррикадной" - продлился не менее часа.

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