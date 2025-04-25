Трамп заявил, что Крым останется с Россией по итогам урегулирования на Украине

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ.

"Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп.

"И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время", - пояснил он.

Кроме того, Трамп заявил, что урегулировать украинский кризис может только он. При этом президент подчеркнул, что соглашения можно будет добиться вскоре.

"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень сильно приблизились к сделке. И я не верю, чтобы кто-нибудь другой мог бы заключить такую сделку", - добавил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что "Крым был потерян (Украиной - ИФ) годы назад" и что заявления Зеленского об отказе признать его российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что слова Трампа о потере Украиной Крыма полностью корреспондируются с позицией России по этому вопросу.