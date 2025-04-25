МИД РФ заявил о вероятной причастности Киева к убийству генерала Москалика

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Ярослава Москалика причастен Киев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более, что Я. Я. Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, "если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта".

Утром в пятницу в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105 УК РФ, ст.222.1 УК РФ).

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.