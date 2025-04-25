Президент США считает, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО, добавив, что вопрос с перспективами членства Украины в альянсе стал причиной конфликта.

"Я не думаю, что они (Украина - ИФ) смогут когда-либо вступить в НАТО (...) Думаю, причиной начала войны стало то, что они заговорили о присоединении к НАТО", - ответил Трамп на вопрос о том, есть надежда на вступление Украины в альянс.

Трамп подчеркнул, что если бы тему вхождения Украины в альянс не делали предметом дискуссией, то, возможно, было бы больше шансов избежать конфликта на Украине.