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При взрыве в Балашихе был убит замначальника главка Генштаба ВС РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва автомобиля в Балашихе в пятницу, по предварительной информации, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Автомобиль "Фольксваген Гольф" взорвался в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СКР.

"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - сообщает следствие.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105, ст.222.1 УК РФ).

Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва автомобиля в Балашихе, не уточнив квалификации происшествия.

СКР
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