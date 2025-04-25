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Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал Ушаков журналистам.

Ушаков отметил, что беседа Путина с Уиткоффом продлилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер.

"Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характера. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - сказал журналистам Ушаков.

Путин в пятницу провел встречу с Уиткоффом. Это была уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа, предыдущая состоялась 11 апреля в Петербурге.


Юрий Ушаков Владимир Путин Стив Уиткофф США
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