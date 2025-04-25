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В Казани будет Генконсульство Белоруссии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Белоруссии откроется в Казани, правительству Татарстана рекомендовано выделить для диппредставительства помещения на условиях аренды или приобретения в собственность.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, об открытии в г. Казани генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Кировской, Саратовской, Ульяновской областей, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Российскому внешнеполитическому ведомству в установленном порядке надо оформить достигнутую договоренность с Республикой Белоруссия.

"Рекомендовать правительству Республики Татарстан выделить в г. Казани для генерального консульства Республики Белоруссия служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - отмечается в документе.

Белоруссия Казань
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