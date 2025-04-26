Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над Крымом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили утром в субботу четыре украинских беспилотника над Крымом, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 07:30 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нейтрализации в ночь на субботу 45 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областями.