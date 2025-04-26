Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над Крымом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили утром в субботу четыре украинских беспилотника над Крымом, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 07:30 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нейтрализации в ночь на субботу 45 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областями.

Минобороны РФ Крым беспилотники ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второй случай заболевания холерой выявлен у вернувшегося в РФ туриста

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Тяжело раненная в среду при обстреле Лисичанска девочка скончалась в больнице

Что произошло за день: пятница, 25 апреля

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Заморозки прогнозируются в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье

МВД будет получать сведения о приеме в школы и отчислении детей мигрантов

В Кремле нацелены на продолжение активного и продуктивного диалога с США

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });