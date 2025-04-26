Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за сутки 236 беспилотников ВСУ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 240 различных целей, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем говорится, что в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах.