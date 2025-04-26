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Проект закона о ратификации договора о выдаче между РФ и Таиландом внесен в Думу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму проект закона "О ратификации договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче".

Соответствующий проект закона (904630-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента в субботу.

Речь идет о договоре, подписанном в Москве 23 октября 2024 года.

Договором предусматривается, что стороны обязуются выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.

Госдума РФ Таиланд
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