В Энергодаре заявили об артиллерийском обстреле

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах", - написал Пухов в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что угроза повторного артиллерийского обстрела сохраняется, и призвал горожан не выходить на улицу.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.