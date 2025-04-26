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Муж с женой и их двое детей скончались от отравления угарным газом на Ставрополье

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кисловодске (Ставропольский край) после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в свою очередь, сообщает, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования и систем вентиляции.

Кисловодск Ставропольский край
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