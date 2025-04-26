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Пермский парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии провели операцию по эвакуации тела парапланериста из Перми, погибшего при жесткой посадке в горах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в субботу.

"Сегодня было получено сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. Прибывшие на место спасатели МЧС установили, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парапланерист состоял в незарегистрированной группе.

К поисковым работам привлекались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Кабардино-Балкария КБР
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