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Глава "Роскосмоса" проведет в Бразилии переговоры с руководством космических агентств стран БРИКС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетит Бразилию и проведет там серию переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки и Бразилии, сообщили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

"С 27 по 29 апреля 2025 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов примет участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС, которая пройдет в Бразилии", - говорится в сообщении.

"В рамках мероприятия он выступит на пяти ключевых сессиях, посвящённых актуальным вопросам космической деятельности. Также глава "Роскосмоса" проведет ряд переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки, Бразилии", - сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что в рамках первой сессии "Дистанционное зондирование Земли" будут представлены предложения глав космических агентств к 30-й Конференции ООН по изменению климата, "с акцентом на важности и результатах использования космических технологий для противостояния главным вызовам, с которыми сталкиваются страны: угрозы природного и техногенного характера, продовольственная безопасность".

По данным пресс-службы, на второй и третьей сессиях Баканов выступит с рядом инициатив в области космической науки, образования и технологий.

"Четвёртая сессия будет посвящена приоритетам правительств стран БРИКС по повышению сплоченности, гармонизации и эффективности внутри объединения, а также интеграции новых членов в существующие структуры", - говорится в сообщении.

"Участие генерального директора "Роскосмоса" в этих встречах подчеркивает важность международного сотрудничества в области космических технологий и очерчивает позиции России как активного игрока на глобальной космической арене", - отметили в госкорпорации.

24 июля 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

14 августа того же года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что госкорпорация пока не получила ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

В октябре 2024 года Борисов заявил об интересе стран БРИКС к российскому проекту спутниковых группировок "Сфера". В июле того же года экс-глава "Роскосмоса" сообщал, что страны БРИКС договорились развивать обмен данными дистанционного зондирования Земли.

БРИКС Роскосмос Дмитрий Баканов
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